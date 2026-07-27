Arno Becker ist Senior Expert
Polcher Rentner hilft Kindern in Uganda
Arno Becker ist nicht nur Schwimmlehrer, sondern auch Musiker. So kann er Masaba auch das Klavierspiel beibringen.
Arno Becker ist nicht nur Schwimmlehrer, sondern auch Musiker. So kann er Masaba auch das Klavierspiel beibringen.
Arno Becker

Als Baby wurde er ausgesetzt, heute spielt Masaba Klavier. Der Polcher Senior-Experte Arno Becker hat den Jungen in Uganda begleitet – und unterrichtet ihn jetzt per WhatsApp. Eine Geschichte über Hoffnung, Ehrenamt und nachhaltige Hilfe.

Lesezeit 3 Minuten
Als Masaba ein Baby war, schien er kaum eine Chance zu haben. Krank und schreiend wurde er in einer ugandischen Großstadt ausgesetzt und schließlich in das Kinderheim Salem gebracht. Heute ist der Elfjährige ein aufgeweckter Junge. Er schwimmt, jongliert und spielt Klavier.
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