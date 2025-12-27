Neues Industriegebiet kommt Polch schaltet beim Gewerbe den Turbo ein Birgit Pielen 27.12.2025, 14:00 Uhr

i Zahlreiche große und kleine Unternehmen haben sich im Industriegebiet Polch angesiedelt - und zahlen unerwartet viel Gewerbesteuer an die Stadt. Rico Rossival

Polch hat das, was viele andere Gemeinden auf dem Maifeld nicht haben: erfolgreiche Unternehmen. Sie zahlen unerwartet viel Gewerbesteuer an die Stadt, die jetzt ein weiteres Industriegebiet erschließen wird.

Anders als viele Kommunen in Rheinland-Pfalz hat Polch keinen Grund zum Jammern, was die Haushaltslage angeht. Dank erfolgreicher Unternehmen schießen die Gewerbesteuereinnahmen nach oben: Die geplanten Einnahmen im Haushalt 2025 von rund 14,6 Millionen Euro wurden sogar um 5,6 Millionen Euro übertroffen.







