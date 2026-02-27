Unzählige Lkw fahren jeden Tag über die August-Horch-Straße in Polch. Sie verbindet das Industriegebiet mit der Autobahn. Jetzt ist die Straße fit für die Zukunft, denn Polch hat viel vor, was neues Gewerbe betrifft.
Jetzt sind auch die Restarbeiten erledigt: Die August-Horch-Straße in Polch ist offiziell wieder für den Verkehr freigegeben worden. Sie ist die Hauptschlagader des Industriegebiets, die die direkte Anbindung der Autobahn an das Industriegebiet „Vor Geisenach“ schafft und wurde in zwei Jahren Bauzeit saniert.