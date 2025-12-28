Polch hat jetzt eine Montessori-Schule

In Polch sind seit dem Jahr 2025 die Montessori-Grundschule und die Montessori-Realschule plus beheimatet. Wie lernen die Kinder dort? Was machen Lehrer anders?
Die Freie Montessori-Schule Sonnenschein ist im Oktober von Mendig an ihren neuen Standort in Polch gezogen. In einer eigens entworfenen Containeranlage sind jetzt die Montessori-Grundschule und die Montessori-Realschule plus beheimatet. Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins, sagte bei der Eröffnung: „Die Montessori-Schule Sonnenschein Polch ist kein Gebäude aus Beton, sondern eine Gemeinschaft aus Menschen, die an Bildung glauben.