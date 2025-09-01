Auf den Namensgeber, Fußballstar Lukas Podolski, warteten die Besucher auf der Einweihung der Andernacher Mangal-Filiale vergeblich, doch die Döner-Liebhaber konnten sich trotzdem auf Torwandschießen und beliebte Imbiss-Spezialitäten freuen.

Groß war der Andrang zur Eröffnung der Filiale der Imbisskette „Mangal Döner X Lukas Podolski“ am Andernacher Marktplatz. Bereits eine Stunde vor Einlass klebten die Köpfe von Kindern und Jugendlichen an der Glasfassade des Restaurants, um einen Blick in das Ladeninnere zu erhaschen. Vielleicht gab dieser darüber Aufschluss, wie lange die Wartezeit noch andauern würde, bis endlich der Sturm an die Theke beginnen konnte.

Das türkische Wort „Mangal“ bedeutet auf Deutsch zwar „Kohlegrill“, doch das Mitführen von „Kohle“ war für den Besuch am Eröffnungstag nicht zwingend notwendig. Immerhin bekamen die ersten einhundert Gäste einen Döner umsonst ausgehändigt. Wer leer ausging, konnte sich über ein Torwandschießen noch nachträglich in die Liste der Gratisempfänger eintragen.

i Lange Schlangen bildeten sich auf dem Marktplatz schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung. Alexander Thieme-Garmann

Doch vorher mussten sich die größtenteils jungen Premierenbesucher in Disziplin üben, indem sie eine Schlange bildeten, die für viele gefühlt nur im Schneckentempo vorwärtskam. Wenigstens hatten die Gastgeber mit einer Musikanlage im Freien dafür gesorgt, dass die Wartezeit für die Kids erträglich wurde.

Indessen musste Filialleiter Hakan Dogan verkünden, dass der Namensspender Lukas Podolski bei der Einweihung nicht zugegen sein werde. Ein Blick auf den aktuellen Spieltag in der ersten polnischen Fußballliga verriet, warum der Weltmeister von 2014 fehlte. So trug sein Verein Górnik Zabrze am Samstagabend sein Heimspiel gegen Motor Lublin aus.

i Die Torwand lud zum Torwandschießen ein. Alexander Thieme-Garmann

Podolski wurde Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt, konnte aber die Niederlage der Gastgeber nicht mehr abwenden, sodass es bei dem knappen Ergebnis blieb. Zu allem Überfluss handelte sich der Stürmer in der Nachspielzeit eine gelbe Karte ein. Vielleicht war es der Frust, weil es die Kölner Identifikationsfigur an dem Tag nicht geschafft hatte, in Andernach aufzuschlagen.

Derweil blieb Dogan zuversichtlich, dass das Teenager-Idol den Termin bei der nächsten Gelegenheit nachholt. Schließlich ist man in der Stadt der Bäckerjungen auch als prominenter Botschafter für Fladenbrot gerne gesehen. In der von Podolski beworbenen Imbisskette können Liebhaber orientalischer Gerichte vom klassischen Döner-Sandwich über die türkische Pizza bis hin zur Falafel wählen. Die meisten Standorte befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Die Filiale in Andernach ist nach Koblenz und Zweibrücken die nächste in Rheinland-Pfalz.

i Die Ruhe vor dem Ansturm – eine Stunde vor der Eröffnung hat sich noch keine Schlange auf dem Marktplatz gebildet. Alexander Thieme-Garmann

Doch wie isst man eigentlich einen Döner? Laut Clemens Graf von Hoyos, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft, arbeitet man sich hierbei am besten konzentrisch vor, also von einer Seite zur anderen und wieder zurück. Gleichzeitig, versuche man immer dort etwas aufzufangen, wo etwas herauszufallen drohe. Bei viel Soße nehme man eine Serviette zu Hilfe, um damit eventuelles Tropfen rechtzeitig aufzufangen.

Ob sich die ersten Gäste strikt an die Benimmempfehlungen gehalten haben, sei dahingestellt. Indessen verriet ein Blick in ihre Gesichter, dass es ihnen auf jeden Fall geschmeckt haben muss.