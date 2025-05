Von jetzt auf gleich versagten die elektronischen Geräte in Hausen ihren Dienst. Im Mayener Stadtteil war für Stunden der Strom weg.

Zweieinhalb Stunden ging in weiten Teilen des Mayener Stadtteils Hausen am Montag nichts mehr: Zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr war in der 1500-Einwohner-Kommune der Strom ausgefallen. Die Gründe für den kurzfristigen Stromausfall seien der Stadtverwaltung Mayen nicht bekannt gemacht worden, sagte eine Sprecherin.

Wie Sven Weber, der Ortsvorsteher von Mayen, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sei wohl eine defekte Stromleitung die Ursache für den Ausfall gewesen. Im Internet ließ sich unter der Adresse www.störungsauskunft.de ablesen, dass der Netzbetreiber Westnetz Techniker auf den Weg geschickt hatte, die rasch zum Einsatz kamen. Derweil bat die Stadtverwaltung betroffene Anlieger, Ruhe zu bewahren. Das Gerätehaus in Hausen war durch die Feuerwehr besetzt, sodass dieses in einem Notfall oder bei anderen persönlichen Anliegen hätte aufgesucht werden können.

Die Stadtverwaltung veröffentlichte Informationen über die Online-Kanäle der Stadt unter www.mayen.de/energie sowie bei Facebook unter www.facebook.com/StadtMayen. bro