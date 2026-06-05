Genossenschaftliches Wohnen Plaidter Wohnpioniere sind ein gutes Stück weiter Martin Ingenhoven 05.06.2026, 12:00 Uhr

Der Verein für seniorenfreundliches Wohnen in Plaidt treibt seine Pläne für ein genossenschaftliches Wohnquartier voran. Nach der Sicherung eines Grundstücks soll nun ein Architektenwettbewerb den Weg für bezahlbaren Wohnraum ebnen.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie und wo wollen wir im Alter wohnen? Und wer sorgt dafür, dass wir im Alter gut und selbstständig wohnen können? All diese Fragen treiben Michael Wilkes und seine Vereinskollegen um. Gemeinsam haben sie im Oktober 2024 den Verein für seniorenfreundliches Wohnen in Plaidt gegründet.







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