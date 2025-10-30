Bratwurst, Frikadelle oder Schaschliktopf: In den Videos von „Unger’s Kitchen“ wird mit Leidenschaft deftig gekocht. Nadine und Patrick Unger aus Plaidt erreichen damit im Internet Hunderttausende. Wir haben sie nach ihrem Erfolgsrezept gefragt.
Aus Leidenschaft für deftige Hausmannskost und regionale Spezialitäten haben Nadine und Patrick Unger aus Plaidt im Internet eine Koch-Plattform geschaffen, die immer mehr Menschen begeistert. Mehr noch: Die beiden haben sich mit ihren liebevoll überarbeiteten Rezepten unter anderem aus den Kochbüchern ihrer Omas zu Instagram-Stars hochgekocht.