Endspurt an der IGS Pellenz
Plaidter Schulmusical führt zum letzten Mal „Lissi“ auf
Zum letzten Mal öffnet sich am Montag, dem 27. April in der Hummerich Halle der Vorhang für das Erfolgsmusical Lissi.
Elvira Bell

Mit ihren Aufführungen hat die IGS Pellenz das größte mehrfach ausgezeichnete Schul-Musical-Projekt Deutschlands. Wie geht es nach der letzten Vorstellung von „Lissi“ weiter?

In den vergangenen 26 Jahren sorgte die Schulgemeinschaft der IGS Pellenz mit ihren vor mehr als 150.000 Zuschauern in mehr als 260 Aufführungen dargebotenen Musicalproduktionen für Furore. Die Plaidter haben damit das größte mehrfach ausgezeichnete Schul-Musical-Projekt Deutschlands etabliert – ins Leben gerufen von Martin Becker und Hans Bretz.

