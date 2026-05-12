Das Plaidter Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig GmbH ist insolvent. Das teilte die Koblenzer Kanzlei Lieser Rechtsanwälte mit. Die Löhne und Gehälter der 110 Beschäftigten sollen bis Ende Juni gesichert sein.
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Die Serie der Firmeninsolvenzen in der Region rund um Koblenz geht weiter: Nun hat es das Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig GmbH aus Plaidt getroffen. Das teilte die Koblenzer Kanzlei Lieser Rechtsanwälte am Dienstagnachmittag mit. Kanzleichef Jens Lieser wurde am Dienstag, 12.