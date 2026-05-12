Löhne bis Ende Juni gesichert
Plaidter Familienunternehmen Saftig GmbH ist insolvent
Das Plaidter Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig GmbH hat Insolvenz anmelden müssen.
Das Plaidter Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig GmbH hat Insolvenz anmelden müssen.
Kim Fauss

Das Plaidter Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig GmbH ist insolvent. Das teilte die Koblenzer Kanzlei Lieser Rechtsanwälte mit. Die Löhne und Gehälter der 110 Beschäftigten sollen bis Ende Juni gesichert sein. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Serie der Firmeninsolvenzen in der Region rund um Koblenz geht weiter: Nun hat es das Familienunternehmen Antriebstechnik Saftig GmbH aus Plaidt getroffen. Das teilte die Koblenzer Kanzlei Lieser Rechtsanwälte am Dienstagnachmittag mit. Kanzleichef Jens Lieser wurde am Dienstag, 12.

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