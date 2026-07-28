Star-Wars-Fanclub trifft sich
Plaidt wechselt auf die dunkle Seite der Macht
Das VG-Rathaus der Pellenz wird am Samstag wieder als eindrucksvolle Kulisse dienen, wenn sich die Mitglieder der German Garriso
Das VG-Rathaus der Pellenz wird am Samstag wieder als eindrucksvolle Kulisse dienen, wenn sich die Mitglieder der German Garrison in Plaidt zum dritten Mal zu ihrem Trainingstag treffen.
Christoph Fournier (Archiv). Christoph Fournier

Das Imperium aus der Kultreihe „Star Wars“ wird am Samstag in Plaidt die Macht übernehmen. Der Kostümclub German Garrison veranstaltet in der Pellenz einen Trainingstag. Organisator Christoph Fournier erzählt, was die „Bösewichte“ geplant haben.

Lesezeit 3 Minuten
Einmal Darth Vader die Hand schütteln, ein Selfie mit einem Stormtrooper machen oder die Armee des galaktischen Imperiums durch die Straßen ziehen sehen – wovon Fans der Kultfilmreihe Star Wars träumen wird in Plaidt am Samstag, 1. August, ab 13.30 Uhr Realität.
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