Das Imperium aus der Kultreihe „Star Wars“ wird am Samstag in Plaidt die Macht übernehmen. Der Kostümclub German Garrison veranstaltet in der Pellenz einen Trainingstag. Organisator Christoph Fournier erzählt, was die „Bösewichte“ geplant haben.
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Einmal Darth Vader die Hand schütteln, ein Selfie mit einem Stormtrooper machen oder die Armee des galaktischen Imperiums durch die Straßen ziehen sehen – wovon Fans der Kultfilmreihe Star Wars träumen wird in Plaidt am Samstag, 1. August, ab 13.30 Uhr Realität.