Überbau wird abgerissen Plaidt: Mühlbachbrücke wird teilsaniert 18.09.2025, 07:00 Uhr

i Die Arbeiten zur Teilerneuerung der Mühlbachbrücke in Plaidt sind wieder angelaufen. LBM/Knut Overhoff

Die Mühlbachbrücke in Plaidt (L117) wird derzeit teilsaniert. Während der Bauarbeiten wurden durch zahlreichen Schwerverkehr widerrechtlich die Anwohnerstraßen genutzt. Ein Lkw hat dabei eine Höhenbegrenzungssperre abgerissen.

Die Arbeiten zur Teilerneuerung der Mühlbachbrücke in Plaidt im Verlauf der Landstraße 117 schreiten gemäß Bauzeitenplan voran, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Nach Abschluss der Tiefgründungsarbeiten und Sicherung einer Hochspannungsleitung im Bereich des Baufeldes haben die Arbeiten zum Abriss des Überbaus des vorhandenen Bauwerks jetzt begonnen.







