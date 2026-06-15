Verein arbeitet an Lösungen Pläne für seniorengerechtes Wohnen, mitten in Plaidt Martin Ingenhoven 15.06.2026, 18:00 Uhr

i Entstehen in unmittelbarer Nähe zur Plaidter Hummerich-Halle bald seniorengerechte Wohnungen? Martin Ingenhoven

Nahe der Grünfläche hinter der Hummerich-Halle soll Wohnraum für Senioren entstehen. Das hat sich zumindest der Verein für seniorenfreundliches Wohnen in Plaidt vorgenommen. So soll das Angebot mit der grünen Lunge „im Loch“ vereinbart werden.

In unmittelbarer Nähe zum Zentrum soll es einst stehen, nah an der grünen Lunge der Gemeinde Plaidt. Eine Möglichkeit, im Alter weiter in der vertrauten Umgebung wohnen zu können. An einer solchen Lösung arbeiten die Mitglieder des Vereins für seniorenfreundliches Wohnen in Plaidt schon seit einiger Zeit.







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