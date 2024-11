Pilotprojekt erfolgreich: Andernacher Klinik begrüßt vier weitere angehende Auszubildende Pilotprojekt erfolgreich: Andernacher Klinik bekommt weitere Verstärkung aus Myanmar 28.10.2024, 13:39 Uhr

i Der kaufmännische Direktor der RMF, Thorsten Junkermann (links), Pflegedirektorin Yvonne Brachtendorf (2. von rechts) und die Mitglieder des Vereins Myanmar-Partner begrüßten nach der Ankunft der ersten Gruppe im April vier weitere angehende Pflegeauszubildende aus dem südostasiatischen Land. Martina Koch. Martina Koch

Andernach. Aufregende Monate liegen hinter den fünf jungen Frauen aus Myanmar, die im April vermittelt vom Verein Myanmar-Partner ihren Dienst an der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach aufgenommen haben. Was sie in dieser herausfordernden Zeit erlebt haben, erzählen die angehenden Pflegekräfte jetzt bei der Begrüßung von vier weiteren Mitstreiterinnen aus Myanmar, die kürzlich in Andernach angekommen sind.

Vor gut einem halben Jahr wagten Su Su Nyein Aye, Nwe Nwe Toe, May Thazin Kyaw, Nay Chi Soe und Thidar Khaing den Sprung ins kalte Wasser. Nachdem sie zwei Jahre lang an der Phaung-Da-Oo-Klosterschule in Mandalay in Kursen, die der Hilfsverein Myanmar-Partner eingerichtet hatte, Deutsch gelernt hatten, reisten sie nach Andernach, um dort eine berufliche Perspektive in der Pflege zu finden, die ihnen in ihrer vom Bürgerkrieg versehrten Heimat ...

