Eifel-Camino gut ausgebaut
Pilgern ist in – und bequem auf den Höhen der Eifel
Schönster Picknickplatz ist das Areal oberhalb des Geisbüschhofes bei Mayen.
Schönster Picknickplatz ist das Areal oberhalb des Geisbüschhofes bei Mayen.
Thomas Brost

Pilgern ist in – mehr als 100 Männer und Frauen haben in diesem Frühjahr den Eifel-Camino schon unter ihre Füße genommen. Über 160 Kilometer hat die St.-Matthias-Bruderschaft die Wegeführung gestaltet. Was macht das Pilgern hier zum Erlebnis?

Lesezeit 3 Minuten
Pilgern ist in – aber solch ein Wanderweg mit spirituellem Hintergrund will gut geplant sein. Zumal wenn es viele Wege zum Ziel gibt – wie bei den Caminos, den Jakobswegen nach Santiago de Compostela. Seit 2008 hat sich die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen und Umgebung zur Aufgabe gemacht, den im kollektiven Gedächtnis verschüttgegangenen Eifelweg wieder begehbar und erlebbar zu machen.

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