Eifel-Camino gut ausgebaut Pilgern ist in – und bequem auf den Höhen der Eifel Thomas Brost 13.05.2026, 11:00 Uhr

i Schönster Picknickplatz ist das Areal oberhalb des Geisbüschhofes bei Mayen. Thomas Brost

Pilgern ist in – mehr als 100 Männer und Frauen haben in diesem Frühjahr den Eifel-Camino schon unter ihre Füße genommen. Über 160 Kilometer hat die St.-Matthias-Bruderschaft die Wegeführung gestaltet. Was macht das Pilgern hier zum Erlebnis?

Pilgern ist in – aber solch ein Wanderweg mit spirituellem Hintergrund will gut geplant sein. Zumal wenn es viele Wege zum Ziel gibt – wie bei den Caminos, den Jakobswegen nach Santiago de Compostela. Seit 2008 hat sich die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen und Umgebung zur Aufgabe gemacht, den im kollektiven Gedächtnis verschüttgegangenen Eifelweg wieder begehbar und erlebbar zu machen.







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