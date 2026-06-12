Langer Einkaufsabend überzeugt
Picknicktafeln locken in die Mayener Innenstadt
Der Aufwand, den die Geschäftsleute für das lange Shopping-Vergnügen betrieben hatten, war enorm. Die Veranstaltung wurde in Zus
Der Aufwand, den die Geschäftsleute für das lange Shopping-Vergnügen betrieben hatten, war enorm. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der MY-Gemeinschaft, der Brückengemeinschaft und der Stadt Mayen durchgeführt.
Elvira Bell

Unter dem Motto „Kultur und Genuss“ stand der schöne lange Donnerstag in Mayen. Zahlreiche Besucher strömten zu diesem besonderen Aktionsabend in die Innenstadt. Dort gab es einiges zu erleben.

Lesezeit 2 Minuten
Einkauf, Begegnung, Kultur und Genuss: Nachdem am Samstag tausende Besucher die Mayener Innenstadt bevölkerten, lockte am Donnerstag als gelungene Ergänzung des „Heimatshoppens“ ein weiteres Event. Ganz egal ob als After-Work-Shopping-Erlebnis, als Familienausflug mit Picknick an langen weißen Tafeln, als Bummel oder als Entdeckungstour durch die Einkaufs- und Gastroszene: Der schöne lange Donnerstag machte seinem guten Namen alle Ehre.

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