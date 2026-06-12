Unter dem Motto „Kultur und Genuss“ stand der schöne lange Donnerstag in Mayen. Zahlreiche Besucher strömten zu diesem besonderen Aktionsabend in die Innenstadt. Dort gab es einiges zu erleben.
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Einkauf, Begegnung, Kultur und Genuss: Nachdem am Samstag tausende Besucher die Mayener Innenstadt bevölkerten, lockte am Donnerstag als gelungene Ergänzung des „Heimatshoppens“ ein weiteres Event. Ganz egal ob als After-Work-Shopping-Erlebnis, als Familienausflug mit Picknick an langen weißen Tafeln, als Bummel oder als Entdeckungstour durch die Einkaufs- und Gastroszene: Der schöne lange Donnerstag machte seinem guten Namen alle Ehre.