Langer Einkaufsabend überzeugt Picknicktafeln locken in die Mayener Innenstadt Elvira Bell 12.06.2026, 13:00 Uhr

i Der Aufwand, den die Geschäftsleute für das lange Shopping-Vergnügen betrieben hatten, war enorm. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der MY-Gemeinschaft, der Brückengemeinschaft und der Stadt Mayen durchgeführt. Elvira Bell

Unter dem Motto „Kultur und Genuss“ stand der schöne lange Donnerstag in Mayen. Zahlreiche Besucher strömten zu diesem besonderen Aktionsabend in die Innenstadt. Dort gab es einiges zu erleben.

Einkauf, Begegnung, Kultur und Genuss: Nachdem am Samstag tausende Besucher die Mayener Innenstadt bevölkerten, lockte am Donnerstag als gelungene Ergänzung des „Heimatshoppens“ ein weiteres Event. Ganz egal ob als After-Work-Shopping-Erlebnis, als Familienausflug mit Picknick an langen weißen Tafeln, als Bummel oder als Entdeckungstour durch die Einkaufs- und Gastroszene: Der schöne lange Donnerstag machte seinem guten Namen alle Ehre.







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