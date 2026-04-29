Neue Pläne von St. Raphael Pflegeoase ist ein Glanzlicht in Mendig Thomas Brost 29.04.2026, 12:00 Uhr

i Ein Millionen-Invest plant die Caritas-Tochter St. Raphael Alten- und Behindertenhilfe an ihrem Standort in Mendig. Zwei neue Gebäude werden dafür errichtet werden. FWI-Teamplan/Annette Weber

Mit einer neuen Konzeption ist die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe in die Öffentlichkeit getreten. Der Standort Mendig soll gestärkt werden, unter anderem mit dem Neubau eines Seniorenheims und eines Hauses für Behindertenhilfe.

Vor ziemlich genau zwei Jahren hat die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe einen Plan zur Erweiterung ihres Zentrums zwischen Hospitalstraße und Heinrich-Heine-Straße im Mendiger Stadtrat vorgestellt. Seither ist viel geschehen, unter anderem sind die Pläne der Caritas für den Bau eines Seniorenheims in Mayen-Hausen ad acta gelegt worden.







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