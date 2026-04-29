Neue Pläne von St. Raphael
Pflegeoase ist ein Glanzlicht in Mendig
Ein Millionen-Invest plant die Caritas-Tochter St. Raphael Alten- und Behindertenhilfe an ihrem Standort in Mendig. Zwei neue Ge
Ein Millionen-Invest plant die Caritas-Tochter St. Raphael Alten- und Behindertenhilfe an ihrem Standort in Mendig. Zwei neue Gebäude werden dafür errichtet werden.
FWI-Teamplan/Annette Weber

Mit einer neuen Konzeption ist die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe in die Öffentlichkeit getreten. Der Standort Mendig soll gestärkt werden, unter anderem mit dem Neubau eines Seniorenheims und eines Hauses für Behindertenhilfe.

Lesezeit 4 Minuten
Vor ziemlich genau zwei Jahren hat die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe einen Plan zur Erweiterung ihres Zentrums zwischen Hospitalstraße und Heinrich-Heine-Straße im Mendiger Stadtrat vorgestellt. Seither ist viel geschehen, unter anderem sind die Pläne der Caritas für den Bau eines Seniorenheims in Mayen-Hausen ad acta gelegt worden.

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Andernach & MayenSoziales

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