Mit einer neuen Konzeption ist die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe in die Öffentlichkeit getreten. Der Standort Mendig soll gestärkt werden, unter anderem mit dem Neubau eines Seniorenheims und eines Hauses für Behindertenhilfe.
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Vor ziemlich genau zwei Jahren hat die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe einen Plan zur Erweiterung ihres Zentrums zwischen Hospitalstraße und Heinrich-Heine-Straße im Mendiger Stadtrat vorgestellt. Seither ist viel geschehen, unter anderem sind die Pläne der Caritas für den Bau eines Seniorenheims in Mayen-Hausen ad acta gelegt worden.