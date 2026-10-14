Die Eifelstadt Mayen war wieder im Pferdefieber. Auf dem traditionellen Viehmarkt wurde fleißig bestaunt, gehandelt und verkauft. Eine besondere Überraschung wartete auf Ralf Schilberz, dessen Familie nun bereits zum 75. Mal am Markt teilnahm.
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Am Dienstag hat sich der Mayener Viehmarkt in einen lebendigen Schauplatz verwandelt. Nachdem der Regen aufgehört hatte, strömten über den ganzen Tag verteilt Tausende Besucher auf das Gelände, um ein Stück lebendige Tradition hautnah zu erleben.