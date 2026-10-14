Tradition beim Lukasmarkt
Pferdemarkt Mayen: Wiehern, Feilschen, Händeschütteln
Die seit 75 Jahren währende außergewöhnliche, generationenübergreifende Treue der Familie Schilberz zum Mayener Pferdemarkt blie
Die seit 75 Jahren währende außergewöhnliche, generationenübergreifende Treue der Familie Schilberz zum Mayener Pferdemarkt blieb nicht ungewürdigt. Das Foto zeigt Ralf Schilberz und seine Tochter Laura.
Elvira Bell

Die Eifelstadt Mayen war wieder im Pferdefieber. Auf dem traditionellen Viehmarkt wurde fleißig bestaunt, gehandelt und verkauft. Eine besondere Überraschung wartete auf Ralf Schilberz, dessen Familie nun bereits zum 75. Mal am Markt teilnahm.

Lesezeit 3 Minuten
Am Dienstag hat sich der Mayener Viehmarkt in einen lebendigen Schauplatz verwandelt. Nachdem der Regen aufgehört hatte, strömten über den ganzen Tag verteilt Tausende Besucher auf das Gelände, um ein Stück lebendige Tradition hautnah zu erleben.
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