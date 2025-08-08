Jeder einzelne Tag ist ein Überlebenskampf: Das chronische Erschöpfungssyndrom ME/CFS stellt Betroffene vor enorme Herausforderungen. Eine Petition will deren Leid lindern – und Aufmerksamkeit auf die verheerenden Folgen des Coronavirus lenken.

Rund 650.000 Menschen in Deutschland leiden an ME/CFS, einer Form von Long Covid, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Unter anderem haben Christian Schweden (46) aus Kollig und Michèle Rupp aus Polch in Gesprächen mit unserer Zeitung darüber berichtet. Seit Anfang Juli gibt es jetzt eine Petition auf der Plattform Change.org. Darin wird die medizinische Anerkennung und soziale Sicherung für Patienten mit dieser chronischen Multisystemerkrankung gefordert. Mehr als 35.500 Menschen (Stand 7. August) haben bis jetzt unterschrieben.

In dieser Petition wird der Bundestag aufgefordert, geeignete gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, dass Menschen mit ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) „endlich angemessen versorgt, medizinisch anerkannt und sozial abgesichert werden“. Dies soll sich auch auf die Anerkennung als schwere chronische Erkrankung, den Zugang zu Pflegeleistungen, den Zugang zu EU-Rente und notwendiger Medikation sowie die bundesweite Schulung des medizinischen und sozialrechtlichen Personals beziehen.

Weiter heißt es: „Viele Betroffene verlieren nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr soziales Leben, ihre berufliche Perspektive und die gesellschaftliche Teilhabe. Viele Betroffene sind dauerhaft arbeitsunfähig oder pflegebedürftig.“ Doch das deutsche Versorgungssystem werde der Realität dieser schweren Erkrankung bislang nicht gerecht. Was bleibe, sei eine tiefe Erschöpfung – „nicht nur körperlich, sondern auch menschlich“.

Christian Schweden sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich kenne die alltäglichen Einschränkungen und das Martyrium bis zur Diagnose nur zu gut. Und genauso wie viele andere Patienten stehe ich vor dem Problem, gleichzeitig auf meinen Körper zu achten und meine Belastungsgrenze nicht zu überschreiten, auf der anderen Seite aber irgendwie auch im Leben weiterzumachen und nicht zuletzt auch finanziell irgendwie über die Runden zu kommen.“ Der 46-Jährige ist Gründer der Seifenmanufaktur Kingbear in Kollig.

i Per Petition soll der Bundestag zum Handeln aufgefordert werden, um die Versorgung von ME/CFS-Patienten zu verbessern. Screenshot/Birgit Pielen

Michèle Rupp ist nicht mehr arbeitsfähig. Die 38-Jährige, die als Quereinsteigerin in der Pflege tätig war, ist selbst ein Pflegefall und beschreibt ihren Alltag so: „ Um 6 Uhr klingelt der Wecker. Dann zieht mir mein Mann die Kompressionsstrümpfe an, macht die Kinder und mich im Bad fertig. Wir gehen dann zusammen die Treppe hinunter in die Küche, alleine schaffe ich das nicht. Meine Schwiegermutter und eine Haushaltshilfe helfen mir während der Woche. Ich habe inzwischen Pflegegrad 2. Die meiste Zeit des Tages verbringe ich dann liegend. Wenn ich rausgehe, habe ich einen Gehstock dabei, damit ich mich zwischendurch setzen kann, oder ich nehme den Rollator mit.“

So wie Michèle Rupp﻿ und Christian Schweden geht es vielen Long-Covid-Patienten. In der Petition heißt es: „Die Krankheit ist nicht selten, sie ist nur nicht sichtbar. Und sie breitet sich aus – unaufhaltsam.“