Karneval in Mendig Peppige Büttenreden und mitreißende Showtänze Elvira Bell 02.02.2026, 12:15 Uhr

i Es gab kein Halten mehr, als Prinz Alexander I. mit seinem Hofstaat, dem Komitee für den Veilchendienstagszug und der Prinzengarde die Bühne enterte und das Blut der Jecken ordentlich in Wallung brachte. Elvira Bell

Ein ausverkaufter Hexenkessel, beeindruckende Akteure aus den eigenen Reihen der KGO und eine großartige Stimmung, so lässt sich die erste von insgesamt drei Damensitzungen der Karnevalsgesellschaft Obermendig 1903 beschreiben.

Zu ihrer ersten von drei närrischen Sternstunden hatte die Karnevalsgesellschaft Obermendig 1903 am Samstag in die zur Narrhalla umfunktionierte Schützenhalle eingeladen. Ausschließlich Akteure aus den eigenen Reihen machten mit einem Mix aus peppigen Büttenreden, mitreißenden Showtänzen und beeindruckenden Gesangsdarbietungen ihrem guten Ruf wieder alle Ehren.







Artikel teilen

Artikel teilen