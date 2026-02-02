Ein ausverkaufter Hexenkessel, beeindruckende Akteure aus den eigenen Reihen der KGO und eine großartige Stimmung, so lässt sich die erste von insgesamt drei Damensitzungen der Karnevalsgesellschaft Obermendig 1903 beschreiben.
Zu ihrer ersten von drei närrischen Sternstunden hatte die Karnevalsgesellschaft Obermendig 1903 am Samstag in die zur Narrhalla umfunktionierte Schützenhalle eingeladen. Ausschließlich Akteure aus den eigenen Reihen machten mit einem Mix aus peppigen Büttenreden, mitreißenden Showtänzen und beeindruckenden Gesangsdarbietungen ihrem guten Ruf wieder alle Ehren.