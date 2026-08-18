Gute-Laune-Garantie
Pellnzer Open Air 2026 in Bildern: So bunt geht es zu 
Pellenzer Open Air 2026: "Tusker" aus Berlin bringen eine coole Mischung aus sehr persönlichen Texten und angenehmen Grooves auf
Pellenzer Open Air 2026: "Tusker" aus Berlin bringen eine coole Mischung aus sehr persönlichen Texten und angenehmen Grooves aufs Festivalgelände.
Wolfgang Lucke

Jedes Jahr im August feiert die Pellenz eine große Familienparty: Das Pellenzer Open Air zieht Menschen jeden Alters an und verbindet Generationen. Ein Rückblick in Bildern. 

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Grundsatz des Woodstock-Festivals „3 Days of Peace and Music“ verwandelt sich seit 1983 – mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre – am dritten Wochenende im August das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Noldensmühle in Plaidt in eine Pilgerstätte für Festivalkenner und solche, die es werden möchten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren