Schülerbeförderung betroffen
Pellenzstrecke: Großer Ärger über Vollsperrung
Ein Bereich der Pellenzstrecke ist derzeit voll gesperrt.
Ein Bereich der Pellenzstrecke ist derzeit voll gesperrt.
Sebastian Gollnow/dpa

Auf der Pellenzstrecke der Bahn zwischen Andernach und Kaisersesch hakte es schon länger. Jetzt ist sie in Teilen voll gesperrt. Betroffen ist auch die Schülerbeförderung. Das sorgt für scharfe Kritik an der Deutschen Bahn. 

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Seit Anfang Juli ist der Zugfunk auf der Pellenzstrecke zwischen Andernach und Mayen Ost gestört. Das Zugangebot musste deshalb schon deutlich eingeschränkt werden. Jetzt aber ist die Strecke in einem Abschnitt voll gesperrt. Als Ersatz sind Busse im Einsatz.
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