Vollsperrung auch noch Freitag Pellenzstrecke: Große Probleme bei Schülerbeförderung Jan Lindner 13.08.2026, 13:00 Uhr

i Die Pellenzstrecke ist zwischen Mayen Ost und Andernach seit einigen Tagen voll gesperrt (Symbolfoto). Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Der Ärger dauert an: Die Pellenzstrecke der Bahn ist in einem Bereich wohl mindestens bis Freitag voll gesperrt. Die Schülerbeförderung ist erheblich gestört, die eingesetzten Ersatzbusse funktionieren offenbar nicht so, wie so sollten.

Die Vollsperrung der Pellenzstrecke zwischen Andernach und Mayen Ost dauert offenbar länger als geplant. Die Deutsche Bahn geht laut ihrer Fahrplanauskunft nun von einer Vollsperrung bis Freitag aus. Zunächst war von Donnerstag die Rede. Die Vollsperrung der Linien RB23 und RB38 führt offenbar zu großen Problemen bei der Schülerbeförderung.







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