Mit 9,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes wollte die Verbandsgemeinde Pellenz mehrere Großprojekte im Bereich Feuerwehren und Schulen finanzieren. Doch daraus wird nun nichts. Eine knappe Mehrheit im Rat kippt den Beschluss.
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Knapp 9,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes sollen in den kommenden zwölf Jahren in die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz fließen – eine stolze Summe, die eigentlich komplett für Infrastrukturprojekte auf Verbandsgemeindeebene verwendet werden sollte.