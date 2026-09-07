Sondervermögen des Bundes
Pellenzgemeinden wollen ein Stück vom Kuchen abhaben
Eigentlich sollten die Fördergelder aus dem Sondervermögen des Bundes in der Pellenz ausschließlich in bereits geplante Projekte
Eigentlich sollten die Fördergelder aus dem Sondervermögen des Bundes in der Pellenz ausschließlich in bereits geplante Projekte der Verbandsgemeinde fließen. Doch eine knappe Mehrheit im Rat entschied anders.
Martina Koch

Mit 9,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes wollte die Verbandsgemeinde Pellenz mehrere Großprojekte im Bereich Feuerwehren und Schulen finanzieren. Doch daraus wird nun nichts. Eine knappe Mehrheit im Rat kippt den Beschluss.

Lesezeit 2 Minuten
Knapp 9,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes sollen in den kommenden zwölf Jahren in die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz fließen – eine stolze Summe, die eigentlich komplett für Infrastrukturprojekte auf Verbandsgemeindeebene verwendet werden sollte.
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