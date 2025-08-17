Musikalische Vielfalt, Kreativität und gute Stimmung beim Auditorium - üblicherweise verspricht das Pellenzer Open-Air-Festival genau diesen erfreulichen Dreiklang. Wie war es diesmal? Wir haben uns umgehört und -geschaut.

Ein Hauch von Woodstock in Plaidt? Ja! Denn hier traf zum 40. Mal eine bunte und treue Fangemeinschaft auf ein abwechslungsreiches Programm. Es gab knallharten Rock und samtweiche Stimmen. Vielfalt, Kreativität und Toleranz sorgten beim Pellenzer Open-Air-Festival für eine ganz besondere Atmosphäre.

Ob es die meterlangen Dreadlocks waren, die farbenprächtige Hippiekleidung, der afghanische Imbissstand, die irren Tattoos, die Menschen zwischen Chillen und Ekstase: Beim Plaidter Open-Air-Klassiker konnte sich wohl kaum jemand der einmaligen Stimmungslage entziehen.

i So ausgelassen wird beim Pellenzer Open Air gefeiert. Rico Rossival

Mit Vollgas ging es gleich am Freitag los, ein gut gefülltes Auditorium feierte die Lokalmatadoren: Mufflon brachten als Festival-Opener die Stimmungslage auf 110 Prozent. Mit viel Rock und viel Ska ging es weiter, Frank Einstein, Flash Forward und Frau Doktor sorgten bei bestem Festivalwetter für einen denkwürdigen Jubiläumsauftakt.

Der Samstag ließ es etwas sanfter angehen. Kinderkonzert, Liedermacher, Indie- und Eletronic-Pop bereiteten die Zuhörer allmählich auf die härteren Akkorde des Abends vor. Warum schleppen sich die meisten Musiker mit schweren Verstärkern und Boxen ab? Wo Luftgitarrist Onkel Udo doch das Publikum auch ohne das alles zum Toben bringt? Muskelbepackt und enorm elastisch zeigte der sympathische Typ aus Heimersheim, wie viel aus einer luftigen Fantasy-Gitarre zu holen ist.

Dann ließ ein Soundcheck Härteres erwarten. Und „The Atomic Bitchwax” lieferten. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang entfalteten gewaltige Power auf der Bühne. Exzellente Virtuosität auf allen Positionen stieß beim Publikum auf größte Gegenliebe.

Schon vor ihrem Auftritt in bester Stimmung präsentierten sich The Cloverhearts aus Australien. Sänger Sam Cooper im Backstagebereich: „Wir spielen sehr gerne bei dieser Art von Festivals. Alle sind freundlich, die Zuschauer gehen voll mit.” Mit Dudelsack, Flöte, Rocksound und viel Tempo haben sie sich weltweit in die Herzen ihrer Fans gespielt. So auch in Plaidt.

„Da war gestern Nacht mehr los als sonst an einem guten Sonntag.“

Claudia Schmidt zum illuminierten Nettepark

„Nee, Wacken ist kein Ziel für uns”, lachte René Astor, Vorstand vom veranstaltenden Verein Pegasus, auf die entsprechende Frage. Man wolle viel lieber noch mehr Wert auf Qualität des Programms legen, die vorhandenen Konzepte und Partnerschaften optimieren. Zum 40. Festival-Geburtstag hatte der Verein die Illuminierung des Netteparks realisiert. „Da war gestern Nacht mehr los als sonst an einem guten Sonntag”, freute sich Vorstandsmitglied Claudia Schmidt. „Die Idee kam super an.” Eins wurde schnell klar: Bei Pegasus ist unglaublich viel Herzblut im Spiel. Alle sind mit Begeisterung dabei, arbeiten immer wieder an Optimierungen. „Wir sind quasi von klein auf in die Veranstaltung hineingewachsen”, erklärte Claudia Schmidt das Phänomen.

„Komm, wir machen mal ne Runde”, schlug Vorstandsmitglied Jörg Schönhofen vor. Und los ging es in Richtung Campingplatz. Okay, Wacken ist eine andere Dimension, aber Plaidt hat definitiv was zu bieten. Tolle Campingmöglichkeiten für alle Bedürfnisse. Bühnennah wurde es etwas turbulenter, aber auch im fußläufigen Bereich gab es schöne ruhige Plätze.

Festival als eine Art Kurzurlaub

Hier trafen wir auf Frank „Bac” Pfister aus Birkweiler samt seinem Freundeskreis. Ganz entspannt saß die Gruppe beim Abendessen rund um einen großen Campingtisch. „Wir haben uns hier kennengelernt im Verlaufe der Jahre”, berichtete der Stammgast. „Das Festival ist für uns immer eine tolle Gelegenheit, uns zu treffen, Zeit miteinander zu verbringen, tolle Musik zu hören, eine willkommene Form des Kurzurlaubs.”

Auf dem weiteren Rundgang wurde auch das Ausmaß der Arbeit deutlich, die der Verein und seine zahlreichen Helfer zu leisten haben. Die Vorgaben werden nicht weniger, Security ist ein Muss, die Technik hat zu funktionieren. Und dann sorgten Transmitter aus Hannover für den „Abriss” des Abends. Ihr fulminanter Mix aus Electro, Dub, Rock, Rave und noch viel mehr, gewürzt mit einer gewaltigen Prise Wahnsinn, setzte den passenden energetischen Schlusspunkt unter den Festivalsamstag.