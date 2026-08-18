Gute-Laune-Garantie Pellenzer Open Air 2026 in Bildern: So bunt geht es zu 18.08.2026, 11:00 Uhr

i Pellenzer Open Air 2026: "Tusker" aus Berlin bringen eine coole Mischung aus sehr persönlichen Texten und angenehmen Grooves aufs Festivalgelände. Wolfgang Lucke

Jedes Jahr im August feiert die Pellenz eine große Familienparty: Das Pellenzer Open Air zieht Menschen jeden Alters an und verbindet Generationen. Ein Rückblick in Bildern.

Nach dem Grundsatz des Woodstock-Festivals „3 Days of Peace and Music“ verwandelt sich seit 1983 – mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre – am dritten Wochenende im August das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Noldensmühle in Plaidt in eine Pilgerstätte für Festivalkenner und solche, die es werden möchten.







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