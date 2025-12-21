Plaidt beschließt Haushalt Pellenzer Freibad: Sanierung kostet 10 Millionen Euro Alexander Thieme-Garmann 21.12.2025, 14:02 Uhr

i Das Freibad Pellenz soll für rund 10 Millionen Euro saniert werden. Alexander Thieme-Garmann

Die Pellenz-Gemeinde Plaidt hat den Haushalt für 2026 beschlossen. Im neuen Jahr soll auch das Freibad Pellenz für 10 Millionen Euro saniert werden. Im Idealfall übernimmt der Bund einen Großteil der Kosten.

Zentraler Tagesordnungspunkt der letzten Sitzung des Plaidter Gemeinderats in diesem Jahr war der Haushalt für 2026. Dieser sieht im Ergebnishaushalt einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von rund 15 Millionen Euro vor, während die Aufwendungen nahezu identisch veranschlagt werden.







