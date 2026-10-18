Viele junge Badegäste Pellenzbad: Unter Schließung leiden vor allem Familien Martina Koch 18.10.2026, 14:00 Uhr

i Das Pellenzbad ist weit über die Grenzen der VG hinaus beliebt: 14 Prozent der Besucher reisen von weiter weg an, beispielsweise aus Neuwied oder Koblenz. Elvira Bell

Das in die Jahre gekommene Pellenzbad kann aufgrund des großen Sanierungsbedarfs ab dem kommenden Jahr nicht mehr öffnen. Besucherbefragungen zeigen, welche Altersgruppen von der Schließung besonders betroffen sind.

Dass das Freibad Pellenz ab dem kommenden Jahr aufgrund des großen Sanierungsbedarfs geschlossen bleiben muss, ist eine schlechte Nachricht für alle Pellenzer, die dort in den Sommermonaten gern ihre Freizeit verbracht haben. Aber auch weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde (VG) hinaus wird das Freibad schmerzlich vermisst werden.







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