Viele junge Badegäste
Pellenzbad: Unter Schließung leiden vor allem Familien
Das Pellenzbad ist weit über die Grenzen der VG hinaus beliebt: 14 Prozent der Besucher reisen von weiter weg an, beispielsweise
Das Pellenzbad ist weit über die Grenzen der VG hinaus beliebt: 14 Prozent der Besucher reisen von weiter weg an, beispielsweise aus Neuwied oder Koblenz.
Elvira Bell

Das in die Jahre gekommene Pellenzbad kann aufgrund des großen Sanierungsbedarfs ab dem kommenden Jahr nicht mehr öffnen. Besucherbefragungen zeigen, welche Altersgruppen von der Schließung besonders betroffen sind.

Lesezeit 1 Minute
Dass das Freibad Pellenz ab dem kommenden Jahr aufgrund des großen Sanierungsbedarfs geschlossen bleiben muss, ist eine schlechte Nachricht für alle Pellenzer, die dort in den Sommermonaten gern ihre Freizeit verbracht haben. Aber auch weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde (VG) hinaus wird das Freibad schmerzlich vermisst werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren