Aufführungen in Saffig geplant Pellenz Musical School probt für Percy-Jackson-Stück Elvira Bell 22.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Pellenz Musical School machte Anfang September bei der langen Nacht der Kultur auf der Schlossbühne in Andernach auf das neue Stück aufmerksam. Elvira Bell

Fans der Erwachsenengruppe Die Charakteure der Pellenz Musical School können sich freuen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehren die Darsteller mit einem neuen Stück auf die Bühne zurück: „Percy Jackson – Diebe des Olymps“.

Nach dem erfolgreichen Debüt „Der große Gatsby“ kehrt die Erwachsenengruppe Die Charakteure – eine Untergruppe der 2001 gegründeten Pellenz Musical School (PMS) – in Kürze auf die Bühne zurück. Dieses Mal gastieren die Darsteller im Alter von 16 bis 28 Jahren, die sich durch ihr Schauspieltalent und ihre Spielfreude auszeichnen, nicht in Nickenich, sondern in der Von-der-Leyen-Halle in Saffig.







Artikel teilen

Artikel teilen