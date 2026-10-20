Nickenicher feiern Jubiläum
Pellenz Musical School begeistert seit 25 Jahren
Die künstlerische Gesamtleitung Eva Meier (rechts) und Tanztrainerin Anna-Lena Emmerich sind seit 25 Jahren in der Pellenz Music
Die künstlerische Gesamtleitung Eva Meier (rechts) und Tanztrainerin Anna-Lena Emmerich sind seit 25 Jahren in der Pellenz Musical School aktiv.
Elvira Bell

Es fing an mit einer Musicalproduktion an der Nickenicher Grundschule rund um den kleinen Drachen Laachi an. Jetzt feiert die Pellenz Musical School ihr 25-jähriges Bestehen. Einige derjenigen, die damals als Kinder mitmachten, sind bis heute dabei.

Lesezeit 3 Minuten
Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert entfacht die Pellenz Musical School die pure Leidenschaft für Musik, Tanz und Schauspiel. Was vor 25 Jahren als kleine Arbeitsgemeinschaft an der Nickenicher Grundschule unter der Leitung des damaligen Lehrers Kurt Hackenbruch begann, hat sich zu einer lebendigen, fest verwurzelten Gemeinschaft entwickelt.
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