Es fing an mit einer Musicalproduktion an der Nickenicher Grundschule rund um den kleinen Drachen Laachi an. Jetzt feiert die Pellenz Musical School ihr 25-jähriges Bestehen. Einige derjenigen, die damals als Kinder mitmachten, sind bis heute dabei.
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Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert entfacht die Pellenz Musical School die pure Leidenschaft für Musik, Tanz und Schauspiel. Was vor 25 Jahren als kleine Arbeitsgemeinschaft an der Nickenicher Grundschule unter der Leitung des damaligen Lehrers Kurt Hackenbruch begann, hat sich zu einer lebendigen, fest verwurzelten Gemeinschaft entwickelt.