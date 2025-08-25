Fühlen sich Erwachsene angesprochen und sind neugierig, wenn sie etwas von einem Figurentheater hören? Erinnern sie sich an ihre eigene Kindheit? Und haftet dem Figurentheater im Zeitalter der Digitalisierung Altbackenes an? Die Antwort: Das Publikum, das in den Ahnensaal von Schloss Bürresheim gekommen war, zeigte sich interessiert und begeistert von Manfred Künster und seinem Figurentheater.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dichtung und Wahrheit“ auf Schloss Bürresheim brachte der Kunstschaffende aus Mayen-Hausen eine Vorstellung von Henrik Ibsens berühmtestem Welttheaterstück „Peer Gynt“ ganz ohne opulente Ausstattung auf ein Podest. Es diente ihm als Bühne. Die 65-minütige Reise konnte beginnen.

i Manfred Künster brachte den Klassiker "Peer Gynt" als Figurentheater zur Aufführung. Elvira Bell

Dunkle Tücher verdeckten die Fenster und das Rednerpult. Ein von einem Scheinwerfer ins rechte Licht gesetzter Tisch mit einem darauf stehenden großen Bilderrahmen markierte das Lebensumfeld des jungen, ständig lügenden Peer und seiner Mutter Aase. Die Bauerswitwe behauptete: „Aus dir wird nie was werden. Du Teufelslügenschmied. Solch ein Geflunker. Kreuz noch mal. Du schämst dich vor der Mutter nicht!“ Peer hätte, wie die Mutter behauptete, mit Ingrid eine gute Partie machen können.

Manfred Künster hauchte nicht nur Mutter und Sohn in wunderbarer Weise ein Leben voller Emotionen ein, sondern auch den anderen Figuren wie bei Ingrid. Peer entführt sie vom Traualtar. Das ganze Dorf ist daher hinter ihm her. Die Liebe zerbricht. Der Wahn, Kaiser zu werden, treibt Peer vor den Augen der Zuschauenden schließlich zum Trollkönig. Im Laufe des Bühnenabenteuers kreuzen sich seine Wege mit Solvejg sowie mit der Tochter des Trollkönigs und einer Beduinenschönheit.

i Die Figuren in seinem Stück spielt Manfred Künster selbst. Elvira Bell

Künster gelingt es, die Träume, die Lügen und auch die trügerische Realität von Gynt auf den Punkt zu bringen. Als ausführender Akteur versteckt er sich nicht wie in einem Kasperlespiel. Er ist während der Aufführung für das Publikum stets sichtbar, baut die Requisiten auf und wechselt in verschiedene Rollen – auch in die des Erzählers. Durch Bewegungen und Worte drückt er die Gefühle der untereinander kommunizierenden fein gestalteten Puppen aus.

Er habe das Stück sinnvoll verkürzt und wesentlich verbessert mit Griegs Musik und großzügiger Übersetzungshilfe von Christian Morgenstern, sagt Künster. „Eigentlich wollte ich ja ein Theaterstück machen, in dem ich endlich mal gemütlich am Tisch sitze, Kaffee trinke, erzähle, lese und vielleicht mit zwei, drei Figuren spiele. Aber wie das immer so ist. So kommt dieses jenes und der Regisseur dazu.“ Die Frage, die Künster an das Publikum richtete: „War Peer ein Geschichtenerzähler? Einer der so gut erzählen konnte, dass man ihm seine absurdesten Lügengeschichten glaubte? Oder war es seine grenzenlose Fantasie?“ Die Antwort, ob seine Lügen mehr als ein Spiel mit der Wahrheit und eine existenzielle Lebensgrundlage für Gynt waren, konnte jeder für sich herausfinden.