20. Konzert der Kultband
Paveier haben Narren am Mendiger Publikum gefressen
Sven Welter von den Paveiern (links) ist begeistert von Jürgen Mittlers Engagement.
Sven Welter von den Paveiern (links) ist begeistert von Jürgen Mittlers Engagement.
Elvira Bell

In Köln zählen sie zu den ganz Großen, die Paveier. Die Kultband mit festem Standbein im Karneval kommt aber auch regelmäßig in die Eifel, genauer gesagt zu Konzerten nach Mendig. Warum dies so ist, haben sie unserer Redaktion erzählt.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn die Mundart- und Karnevalsband Paveier  ihre zehnte „Kölsche Weihnacht in Folge in Mendig feiert. Unter dem Titel „Paveier und Freunde“ gibt die Kultband am 19. Dezember ein weiteres Gastspiel – irgendwie haben die Kölner einen Narren an den Fans in Mendig gefressen.

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