Eine Mail hier, eine Nachricht dort: Ständig droht der moderne Mensch, wegen Smartphone in Reizüberflutung zu ersticken. Bestsellerautorin Cordula Nussbaum hat jetzt beim Wirtschaftsforum in Andernach Tipps gegeben, wie man dieser Falle entrinnt.
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Reizüberflutung ist das beherrschende Thema des Wirtschaftsforums gewesen, zu dem die Kreissparkasse Mayen und die Wirtschaftsförderung der Stadt Andernach eingeladen hatten. Das Thema wurde verknüpft mit der Frage, wie man die Reizüberflutung im Arbeitsalltag am besten verhindern kann.