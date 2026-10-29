Wirtschaftsforum in Andernach
Pausen ständig mit Handy füllen: Das löst Stress aus 
Bestsellerautorin Cordula Nussbaum gab beim Wirtschaftsforum in Andernach einen Vortrag zum Thema Reizüberflutung.
Bestsellerautorin Cordula Nussbaum gab beim Wirtschaftsforum in Andernach einen Vortrag zum Thema Reizüberflutung.
Jan-Oliver Nickel

Eine Mail hier, eine Nachricht dort: Ständig droht der moderne Mensch, wegen Smartphone in Reizüberflutung zu ersticken. Bestsellerautorin Cordula Nussbaum hat jetzt beim Wirtschaftsforum in Andernach Tipps gegeben, wie man dieser Falle entrinnt.

Lesezeit 3 Minuten
Reizüberflutung ist das beherrschende Thema des Wirtschaftsforums gewesen, zu dem die Kreissparkasse Mayen und die Wirtschaftsförderung der Stadt Andernach eingeladen hatten. Das Thema wurde verknüpft mit der Frage, wie man die Reizüberflutung im Arbeitsalltag am besten verhindern kann.
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