Feueralarm in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach: Mitten in der Nacht sind zahlreiche Patienten evakuiert worden. In einem der Zimmer hat es gebrannt.

Ein 34-jähriger Patient hat in seinem Zimmer der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach einen Brand ausgelöst. In der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.30 Uhr meldete die Polizei einen größeren Einsatz mit Feuerwehr und Rettungsdienst. Demnach verursachten Gegenstände, die Feuer gefangen hatten, eine starke Rauchentwicklung.

Feuerwehr schlug ein Fenster ein

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler brannten ein Mülleimer, Teile des Kleiderschranks und die Matratze samt Bettzeug. Da die Fenster des Patientenzimmers verschlossen waren, konnte der Rauch nicht abziehen, woraufhin die Feuerwehr ein Fenster einschlug und zudem einen sogenannten Leistungslüfter einsetzte. Das teilte die Koblenzer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Ein Teil des Gebäudes musste daraufhin evakuiert werden. Die evakuierten Patienten wurden zu einer Sammelstelle geleitet und dort betreut, bis die Feuerwehr den Brand bekämpfen und das Gebäude lüften konnte. Im Anschluss konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Die Kripo ermittelt jetzt

Durch den Brand und Rauch wurden sowohl der 34-jährige Mann und eine weitere Person leicht verletzt. Nach ärztlicher Untersuchung im Krankenhaus konnten beide Personen wieder entlassen werden. Gegen den 34-Jährigen, der verdächtig ist, das Feuer entzündet zu haben, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie mit mehr als 1000 Betten. Am Gebäude selbst entstand nur sehr geringer Sachschaden.