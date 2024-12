Weihnacht in Jerusalem Pater Simeon macht sich auf den Weg nach Bethlehem Elvira Bell 23.12.2024, 17:00 Uhr

Der Krieg im Gaza-Streifen wirft einen Schatten auf das Weihnachtsfest im Heiligen Land. Der Mayener Mönch Benedikt Gloger will sich in der Heiligen Nacht dennoch auf den Weg machen - von Jerusalem nach Bethlehem im Westjordanland.

{element} Pater Simeon lebt in der deutschsprachigen Gemeinschaft der Benediktiner in der Abtei Dormitio auf dem Berg Zion in Jerusalem – unweit von Grabeskirche, Klagemauer und Felsendom. Die Heilige Stadt ist vor elf Jahren zur neuen Heimat des aus Mayen stammenden Mönches geworden, der mit bürgerlichem Namen Benedikt Gloger heißt.

