Pater Simeon (Gloger) vom Orden des heiligen Benedikt lebt in der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion in Jerusalem. Der Mönch besucht derzeit seine Familie und berichtet von den Zuständen in Israel und wie die Geistlichen dort mit dem Krieg umgehen.

Viele Menschen in unserer Region haben Pater Simeon (Gloger) vom Orden des heiligen Benedikt (OSB) ins Herz geschlossen. Unsere Redaktion hat den Mönch beim Hochamt in der Herz-Jesu-Kirche und am darauffolgenden Tag zu Hause bei seinen Eltern getroffen.

Die Pfarrkirche Herz Jesu ist Pater Simeon, Jahrgang 1988, seit seiner Kindheit vertraut. Dort wurde er getauft, ist zur Erstkommunion gegangen und wurde auch dort gefirmt. Mehr als zwölf Jahre war er in Herz Jesu Messdiener, hat die Orgel gespielt, im Kirchenchor gesungen und wegen seiner Berufung im Gebet auch mit Gott gerungen. In dem großen Gotteshaus hatte er auch seinen Primizgottesdienst gefeiert, die erste Messe, die er als Priester in seiner Heimatgemeinde hielt. Für alle zu Hause Gebliebenen, die bei der Priesterweihe in Israel nicht dabei sein konnten, stellte die heutzutage so selten gewordene Messfeier ein bedeutendes Ereignis dar.

„Es tut sehr gut, nun im Heimaturlaub bei meinen Eltern in Mayen zu sein und ein paar Wochen Abstand zu haben.“

Pater Simeon

Eine schöne Verbindung zur Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion in Jerusalem sind die Fenster in der Herz-Jesu-Kirche. Vorn im Chorraum zeigen sie das neue Jerusalem mit seinen offenen Stadttoren. Die Heiligkeit und die Faszination, die von Jerusalem ausgeht, hat sich auf Pater Simeon übertragen. Mit unserer Zeitung hat der Benediktinermönch über die Situation im rund 2500 Kilometer entfernten Jerusalem gesprochen.

„Es tut sehr gut, nun im Heimaturlaub bei meinen Eltern in Mayen zu sein und ein paar Wochen Abstand zu haben.“ Die vergangenen Wochen in Jerusalem seien wirklich eine heftige Erfahrung gewesen, „die ich nicht so schnell wieder brauche. Die Anspannung und Unsicherheit während des Zwölf-Tage-Krieges zwischen Israel und dem Iran waren überall mit Händen zu greifen. Wie lange würde diese bisher beispiellose kriegerische Auseinandersetzung dauern?“

„Wir hatten 90 Sekunden Zeit, in den Keller oder in unseren Schutzraum zu laufen.“

Pater Simeon

Es habe oft mehrmals in der Nacht Raketenalarm, bei dem die Mönche sofort in das Kellergeschoss laufen mussten, gegeben. „Nach einer zehnminütigen Vorwarnung per SMS auf unseren Handys weckte uns die Alarm-App parallel mit den Alarmsirenen in der ganzen Stadt mit einem schrillenden Ton. Ab jetzt hatten wir 90 Sekunden Zeit, in den Keller oder in unseren Schutzraum zu laufen. Bei unserem massiven, vor 120 Jahren gebauten Kloster, ist das Kellergeschoss ohne Außenfenster der sicherste Raum in diesem Fall.“ Das Gästehaus des Klosters, das in den 1970er-Jahren gebaut wurde, habe einen eigenen Schutzraum.

Mittlerweile müsse jedes Gebäude in Israel einen solchen Schutzraum haben. Daneben gibt es auch öffentliche Schutzanlagen, die in diesen Tagen durchgehend geöffnet waren. „Besonders beängstigend waren die deutlich spürbaren Abschüsse der iranischen Raketen durch den israelischen Raketenabfangschirm, den sogenannten Iron Dome. Es gab jedes Mal nach dem Luftalarm heftige Detonationen in der Luft, gefühlt direkt über unserem Kloster, und starke Druckwellen, die sogar die Fenster haben erzittern lassen. Die sogenannten ballistischen Raketen aus dem Iran haben eine enorme Sprengkraft, die bei ein paar Einschlägen leider zu einigen Todesopfern in Israel geführt haben.“

i Zu seinem ersten Gottesdienst als Priester waren viele Weggefährten in die Herz-Jesu-Kirche gekommen. Elvira Bell

Auch wenn man sich in einem Schutzraum befinde, habe man bei einem direkten Treffer keine Überlebenschance. „In Jerusalem selbst habe ich mich trotz allem mehr oder weniger sicher gefühlt, obwohl die Detonationen durch die Abfangraketen sehr beängstigend waren. Aber es ist die Nähe zu den heiligen Stätten des Islam, dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee, die Jerusalems Altstadt zu keinem direkten Ziel werden lässt.“ Ganz anders habe es ja in den israelischen Städten Haifa, Tel Aviv und Beerscheba ausgesehen. Leider seien dort einige Zerstörungen und Todesopfer zu beklagen gewesen.

Eine bedauerliche Folge dieser sehr unsicheren Lage sei das Ausbleiben der Pilger- und Touristengruppen in Jerusalem. „Nach den Corona-Jahren sind nun wieder keine Einnahmen für die vielen Händler in Sicht. Auch unser Klosterladen und unsere Cafeteria sind die meiste Zeit ohne Kunden. Unsere Kirche halten wir aber trotz allem bewusst geöffnet: Auch wenn es nur 10 bis 20 Leute sind, die unsere Kirche besuchen, wollen wir ein Ort der offenen Türen sein und einen Raum der Stille bieten – das ist gerade in diesen Tagen umso wichtiger“, sagt Pater Simeon.

i An der Orgel in Herz-Jesu hat Simeon Gloger schon als 14-Jähriger gespielt. Elvira Bell

Eine besondere Stütze sei für ihn persönlich auch das Stundengebet: „Tag für Tag beten wir Mönche für den Frieden und halten auch in diesen Kriegszeiten ganz regulär an unseren Gebetszeiten fest.“ Bisher sei es tatsächlich nur zweimal vorgekommen, „dass die Alarmsirene ging, während wir am Beten waren. In diesen Fällen haben wir in der stabil gemauerten Krypta unserer Kirche nach ein paar Minuten einfach weiter gebetet“.

Die Hoffnung der kleinen Gemeinschaft – zurzeit leben fünf Mitbrüder auf dem Jerusalemer Zionsberg – ist ein baldiges Ende aller Auseinandersetzungen. „Wir beten dafür, dass dann auch wieder Pilger- und Besuchergruppen zu uns kommen können.“ Für Einzelreisende sei es nach wie vor möglich, ins Heilige Land zu reisen. „Tatsächlich haben wir auch ein paar unerschrockene und erfahrende Heilig-Land-Besucher auch während des Iran-Israel-Krieges bei uns gehabt.“ Es bewahrheite sich in solchen Situationen, was der heilige Benedikt geschrieben hat: „Dem Kloster werden die Gäste nie fehlen.“

Am 25. Juli wird Pater Simeon nach seinem Heimaturlaub wieder zurück nach Jerusalem reisen. Geplant ist, dass ihn sein Bruder dort besucht. „Er möchte den Vorteil nutzen, den es nun auch gibt: Die heiligen Stätten sind alle mühelos und bequem zu besuchen – ohne anzustehen.“ Erst im kommenden Jahr wird Bruder Simeon hoffentlich wieder für ein paar Tage in seine Heimatstadt zurückkehren.