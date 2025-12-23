Pater: „Nach dem Krieg gibt es Lichter der Hoffnung“

Auf dem Berg Zion lebt der Mayener Pater Simeon seit einigen Jahren. Er beobachtet von der Dormitio-Abtei aus die Entwicklung in Israel, speziell in Jerusalem, und im Gazastreifen. Und er hofft auf dauerhaften Frieden.
Lesezeit 5 Minuten
Simeon Benedikt Gloger lebt in der deutschsprachigen Gemeinschaft im 2500 Kilometer entfernten Jerusalem bei den Benediktinern auf dem Berg Zion – unweit der Grabeskirche, Klagemauer und dem Felsendom. Wie nimmt er die brisante Lage in Israel, in Gaza, speziell in Jerusalem und dem angrenzenden Westjordanland wahr?