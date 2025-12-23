Mayener lebt in Jerusalem Pater: „Nach dem Krieg gibt es Lichter der Hoffnung“ Elvira Bell 23.12.2025, 12:00 Uhr

i In der Herz-Jesu-Kirche in Mayen hat Pater Simeon oft die "Königin der Instrumente" gespielt. Elvira Bell

Auf dem Berg Zion lebt der Mayener Pater Simeon seit einigen Jahren. Er beobachtet von der Dormitio-Abtei aus die Entwicklung in Israel, speziell in Jerusalem, und im Gazastreifen. Und er hofft auf dauerhaften Frieden.

Simeon Benedikt Gloger lebt in der deutschsprachigen Gemeinschaft im 2500 Kilometer entfernten Jerusalem bei den Benediktinern auf dem Berg Zion – unweit der Grabeskirche, Klagemauer und dem Felsendom. Wie nimmt er die brisante Lage in Israel, in Gaza, speziell in Jerusalem und dem angrenzenden Westjordanland wahr?







