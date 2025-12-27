Pastoraler Raum Mayen steht vor vielen Ungewissheiten

Offene Stellen neu zu besetzen, ist auch im Pastoralen Raum Mayen keine Selbstverständlichkeit mehr. Vakanzen machen das Leben des Leitungsteams schwerer. Doch das kann sich weiterhin auf sehr engagierte Ehrenamtliche verlassen, die viel abfangen.
Lesezeit 2 Minuten
Das kirchliche und christliche Leben in und um Mayen steht vor großen Herausforderungen. „Gefragt sind eine starke Bereitschaft aller Beteiligten zur Zusammenarbeit und zur Suche nach gemeinsamen Wegen“, berichtet Jörg Schuh, Dekan im Pastoralen Raum Mayen und Pfarrer von St.