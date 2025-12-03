Bluttat in der Eifel
Passant findet Leiche im Wäldchen bei Monreal
Bei diesem Wäldchen an der Landesstraße südlich von Monreal in Richtung Kaisersesch sollen am Freitagnachmittag Polizeibeamte ermittelt haben, so wurde es unserer Redaktion berichtet.
Mordermittler über Landesgrenzen hinweg sind mit dem grausigen Fund bei Monreal in der Eifel beschäftigt: Der Frauenleiche fehlen Kopf und Hände, die Spuren führen nach Olpe und Bonn. Was bisher bekannt ist.

Spekuliert worden ist im malerischen Eifelort Monreal am Wochenende viel darüber, was es mit dem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag genau auf sich hatte. Klar war bald: In einem Wäldchen südlich des Ortes war eine Leiche gefunden worden. Bald sprach sich herum, dass niemand der Einheimischen als vermisst gelte.

