Passant findet Leiche im Wäldchen bei Monreal

Mordermittler über Landesgrenzen hinweg sind mit dem grausigen Fund bei Monreal in der Eifel beschäftigt: Der Frauenleiche fehlen Kopf und Hände, die Spuren führen nach Olpe und Bonn. Was bisher bekannt ist.
Lesezeit 2 Minuten
Spekuliert worden ist im malerischen Eifelort Monreal am Wochenende viel darüber, was es mit dem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag genau auf sich hatte. Klar war bald: In einem Wäldchen südlich des Ortes war eine Leiche gefunden worden. Bald sprach sich herum, dass niemand der Einheimischen als vermisst gelte.