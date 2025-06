Das Pellenzer Open Air ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im Festivalkalender der Region. Zum 40. Geburtstag setzen die Veranstalter nun auch Bereiche außerhalb des Festivalgeländes in Szene: 200 LED-Strahler illuminieren den Nettepark.

Das über die Region hinaus beliebte Pellenzer Open Air kehrt in diesem Jahr vom 15. bis zum 17. August auf das Festivalgelände im Plaidter Nettepark zurück. Da es sich um die 40. Auflage des Festivals handelt, hat sich der veranstaltende Verein Pegasus etwas Besonderes ausgedacht: Ein Lichtkünstler wird den Nettepark zum runden Geburtstag illuminieren.

An den Kosten werden sich sowohl die Ortsgemeinde Plaidt als auch die Verbandsgemeinde Pellenz beteiligen, die die Illumination als eigenständige Veranstaltung mitbewerben werden. Der Verein Pegasus war in den jüngsten Gremiensitzungen mit der Bitte um einen finanziellen Zuschuss an Gemeinde und VG herangetreten.

LED-Spots illuminieren zwei Kilometer durch den Park

Nach den Plänen des Vereins sollen auf einer Strecke von zwei Kilometern durch den Plaidter Nettepark während des Festivals rund 200 LED-Spots die Wege farbgewaltig in Szene setzen. Die zusätzliche Beleuchtung soll zum einen die Wegstrecke in den Abend- und Nachtstunden zwischen 21 und 4 Uhr sichern, zum anderen bietet die Illumination ein kulturelles Erlebnis, das auch ohne Eintrittskarte zum Festival besucht werden kann. Dabei werden beispielsweise auch der Ententeich und der Skulpturenpark angestrahlt.

Für das Projekt hat der Verein den renommierten Polcher Lichtkünstler Peter Baur gewonnen, der bereits die Burg Eltz illuminierte. Pegasus rechnet für die Umsetzung des Vorhabens mit Kosten in Höhe von rund 3500 Euro. Darin enthalten seien die Miete der LED-Spots, die Wegplanung und das Lichtkonzept, der Auf- und Abbau, zusätzliche Sicherheitskräfte entlang der Strecke und die Versicherung, schreibt der Verein.

i Der Polcher Lichtkünstler Peter Baur, der nun den Nettepark mit seiner Lichtkunst gestalten wird, hat bereits die Burg Eltz illuminiert. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Eigentlich lägen die Kosten für ein vergleichbares Kunstprojekt deutlich höher, betonen die Veranstalter: Normalerweise würde eine solche Illumination zwischen 12.000 und 20.000 Euro kosten. Durch die Gemeinnützigkeit des Vereins und die gute Vernetzung in der Region habe man besonders günstige Konditionen erzielen können.

Deswegen eigne sich das Projekt auch nicht als eigenständiges Vorhaben der Ortsgemeinde, da dann die höheren Preise aufgerufen werden würden. Plaidt könne die Veranstaltung allerdings entsprechend bewerben. Die Illumination stärke schließlich die positive Wahrnehmung der Gemeinde.

Vorverkauf für Open Air läuft

Der Plaidter Ortsgemeinderat erklärte sich bereit, die Lichtkunst anteilig zu bezuschussen: Die Fraktionen einigten sich auf einen Betrag in Höhe 1500 Euro. Der VG-Rat beschloss einen Zuschuss von 1000 Euro. Die Ausgaben sind nicht in den jeweiligen Haushaltsplänen vorgesehen und sollen durch Minderausgaben in anderen Bereichen gedeckt werden.

Der Vorverkauf für das 40. Pellenzer Open Air läuft derweil bereits seit Dezember. Auch das Programm, mit dem die Festivalfans ab Freitagabend, 15. August, unterhalten werden, steht fest. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.pellenzer-open-air-festival.de.