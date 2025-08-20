Schätzungsweise hundert bis tausend Holzpaletten standen auf einem Gelände in der Ludwig-Erhard-Straße in Flammen. Brandursache und Schadenshöhe sind weiterhin unbekannt. Verletzte Personen gibt es keine.

Nach einem Brand auf dem Gelände einer Plaidter Recyclingfirma ermittelt nun die Koblenzer Kriminalpolizei. Das teilt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Andernach auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Am Montag, dem 18. August, stand auf dem Grundstück in der Ludwig-Erhard-Straße ein großer Stapel Holzpaletten in Flammen, „einige Hundert bis Tausend Stück“, vermutet der PI-Stellvertreter.

Das Firmengebäude war von dem Feuer nicht betroffen und auch verletzte Personen gibt es nicht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, können die Beamten noch nicht sagen. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu hat nun die Kriminalpolizei Koblenz übernommen.

Während der Löscharbeiten musste die Ludwig-Erhard-Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr gab an, dass zwar keine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe im Rauch bestand, riet jedoch den Anwohnern dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten.