Wer stellt das beste Bier her? O’zapft is: In Mending treffen sich die Hobbybrauer Elvira Bell 28.09.2026, 11:00 Uhr

i Prost! Mendig wurde Wochenende zum Zentrum der Bier-Liebhaber: Die Haus- und Hobbybrauertage lockten zahlreiche Besucher in die Eifel. (Symbolbild) dpa/Michael Bahlo

Zum Zentrum der Bierliebhaber wurde am Wochenende Mendig. Hier fanden die 30. Haus- und Hobbybrauertage statt. Die Veranstaltung für Hobbybrauer lockte zahlreiche Besucher in die Eifel.

Es ist kaum zu glauben, aber im 19. Jahrhundert war die Vulkanstadt mit 28 Brauereien die Gemeinde mit der weltweit höchsten Brauereidichte. Das Geheimnis? Ein gigantisches Labyrinth unter Tage: Die Felsenkeller in 30 Metern Tiefe boten mit konstant unter zehn Grad Celsius das perfekte Klima für untergäriges Bier.







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