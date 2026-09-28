Wer stellt das beste Bier her?
O’zapft is: In Mendig treffen sich die Hobbybrauer  
Prost! Mendig wurde Wochenende zum Zentrum der Bier-Liebhaber: Die Haus- und Hobbybrauertage lockten zahlreiche Besucher in die
Prost! Mendig wurde Wochenende zum Zentrum der Bier-Liebhaber: Die Haus- und Hobbybrauertage lockten zahlreiche Besucher in die Eifel. (Symbolbild)
dpa/Michael Bahlo

Zum Zentrum der Bierliebhaber wurde am Wochenende Mendig. Hier fanden die 30. Haus- und Hobbybrauertage statt. Die Veranstaltung für Hobbybrauer lockte zahlreiche Besucher in die Eifel. 

Lesezeit 3 Minuten
Es ist kaum zu glauben, aber im 19. Jahrhundert war die Vulkanstadt mit 28 Brauereien die Gemeinde mit der weltweit höchsten Brauereidichte. Das Geheimnis? Ein gigantisches Labyrinth unter Tage: Die Felsenkeller in 30 Metern Tiefe boten mit konstant unter zehn Grad Celsius das perfekte Klima für untergäriges Bier.
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