Zum Zentrum der Bierliebhaber wurde am Wochenende Mendig. Hier fanden die 30. Haus- und Hobbybrauertage statt. Die Veranstaltung für Hobbybrauer lockte zahlreiche Besucher in die Eifel.
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Es ist kaum zu glauben, aber im 19. Jahrhundert war die Vulkanstadt mit 28 Brauereien die Gemeinde mit der weltweit höchsten Brauereidichte. Das Geheimnis? Ein gigantisches Labyrinth unter Tage: Die Felsenkeller in 30 Metern Tiefe boten mit konstant unter zehn Grad Celsius das perfekte Klima für untergäriges Bier.