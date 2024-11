Beste Stimmung bei der 14. Auflage - Der erste Tag ist diesmal nicht so gut besucht O'zapft is: 1000 Menschen feiern zünftiges Oktoberfest in Plaidt Elvira Bell 03.11.2024, 10:02 Uhr

i Eine super Stimmung herrschte beim 14. Plaidter Oktoberfest zu später Stunde in der Hummerich-Halle. Insgesamt besuchten an beiden Veranstaltungstagen etwa 1000 Besucher die Traditionsveranstaltung von Wiesn-Wirt Thomas Petzenhauser. Foto: Elvira Bell Elvira Bell

Für viele „durstige Kehlen“ ist das von Wiesn-Wirt Thomas Petzenhauser ins Leben gerufene und organisierte Plaidter Oktoberfest ein Muss im jährlichen Partykalender. Die 14. Auflage in diesem Jahr war gut besucht, rund 1000 Menschen feierten, sangen und tranken an zwei Tagen in der Hummerichhalle.

„Jo mei, was für a Gaudi“ – „Oans, zwoa, g’suffa“ hieß es erneut am Donnerstagabend. Allerdings war die Resonanz mit rund 300 Besuchern am ersten Veranstaltungstag deutlich gedämpft. Ob dies den zahlreichen Halloween-Veranstaltungen geschuldet war? Petzenhauser kann es nicht einschätzen.

