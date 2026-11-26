Tödlicher Verkehr Ortseinfahrt Hausen ist tödliche Katzenfalle Axel Holz 26.11.2026, 15:07 Uhr

i Das ist die Gefahrenstelle, an der mancher Autofahrer zu schnell durchbrettert. Axel Holz

Katzen leben am Rand des Mayener Stadtteils Hausen offenbar gefährlich. Dort gab es, aus Richtung Kottenheim kommend, drei tödliche Unfälle in den jüngsten vier Jahren.

Die Ortseinfahrt Mayen-Hausen auf der Kreisstraße 20 erweist sich als tödliche Katzenfalle. In Höhe des Friedhofes wurden in den vergangenen vier Jahren drei Hauskatzen von Autos angefahren und so schwer verletzt, dass sie starben. Diese Häufung ist kein Zufall, sondern dem Umstand geschuldet, dass an dieser Stelle meist mehr als die erlaubten 50 km/h gefahren werden – einwärts wie auswärts.







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