Jahrelang hat der Ortsbeirat von Mayen-Hausen daran gearbeitet, dass die Grundschule sich bestmöglich entwickelt – auch dank Umbauten im Umfeld. Deshalb ist der Ortsbeirat froh.
Lesezeit 2 Minuten
Mit großer Freude begrüßt der Ortsbeirat des Mayener Stadtteils Hausen die Fertigstellung des Umbaus des ehemaligen Grundschul-Nebengebäudes zu zusätzlichen Räumlichkeiten für die Grundschule. Nach Monaten der Bauarbeiten stehen den Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrerkollegium nun moderne und funktionale Räume zur Verfügung – „ein Projekt, das aus Sicht des Ortsbeirats ein wichtiger Meilenstein für die Bildungsinfrastruktur des Stadtteils ...