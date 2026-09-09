Harmonische Zusammenarbeit
Ortsbeirat Hausen freut sich über Schulumbau
Sie arbeiten Hand in Hand: die Mitglieder des Ortsbeirates im Mayener Stadtteil Hausen (von links): Jürgen Vetter, Jüppes Weber,
Sie arbeiten Hand in Hand: die Mitglieder des Ortsbeirates im Mayener Stadtteil Hausen (von links): Jürgen Vetter, Jüppes Weber, Anke Lauxen Turco, Sven Weber ( Ortsvorsteher), Jürgen Drefs, Tanja Saar, Gerd Saar, Heike Weber, Carina Straub. Auf dem Bild fehlt Daniela Falterbaum.
Lilly Theres Turco. Turco

Jahrelang hat der Ortsbeirat von Mayen-Hausen daran gearbeitet, dass die Grundschule sich bestmöglich entwickelt  – auch dank Umbauten im Umfeld. Deshalb ist der Ortsbeirat froh.

Lesezeit 2 Minuten
Mit großer Freude begrüßt der Ortsbeirat des Mayener Stadtteils Hausen die Fertigstellung des Umbaus des ehemaligen Grundschul-Nebengebäudes zu zusätzlichen Räumlichkeiten für die Grundschule. Nach Monaten der Bauarbeiten stehen den Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrerkollegium nun moderne und funktionale Räume zur Verfügung – „ein Projekt, das aus Sicht des Ortsbeirats ein wichtiger Meilenstein für die Bildungsinfrastruktur des Stadtteils ...
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