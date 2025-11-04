Wasserrohrbruch an B258 Orte in und um Mayen sind ohne Wasser 04.11.2025, 11:12 Uhr

i Die Wasserversorgung in der Gemarkung Mayen ist in einigen Gemeinden und Bereichen gestört. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Aktuell führt ein Wasserrohrbruch an der B258 in der Gemarkung Mayen zu Einschränkungen in der Wasserversorgung.

An der Bundesstraße 258 in der Gemarkung Mayen kam es am Montagabend zu einem Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung. Aus diesem Grund wird es in folgenden Gemeinden und Bereichen zu Einschränkungen in der Wasserversorgung kommen, teilt die Polizei Mayen mit: Ortsgemeinde Monreal (kein Wasser), Geisbüschhof Mayen (kein Wasser), Siedlung Cond Mayen (kein Wasser), Ortsgemeinde ...







