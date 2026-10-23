Mayen: neuer SPD-Fraktionschef
Oliver Schick: „Müssen auch an die Stadtteile denken“
Auf eine Kaffeetassenlänge mit dem neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden Oliver Schick
Auf eine Kaffeetassenlänge mit dem neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden Oliver Schick
Rico Rossival

Seit 1. Oktober ist er der Sprecher der SPD-Fraktion in Mayen: Oliver Schick. Der 46-Jährige hat exakt mitten in der Wahlperiode den langjährigen Vorsitzenden Helmut Sondermann (seit 2014) abgelöst. Was Schick vorhat, erzählt er unserer Redaktion.

Lesezeit 3 Minuten
Haushalt, Kitas, Schulen – alles wichtige Themen, mit denen sich die Mayener Politik befassen muss. Über Ideen und Projekte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: der neue SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Schick (46).
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