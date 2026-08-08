Event am Nürburgring
Oldtimer-Grand-Prix: Polizei hat auch Diebe im Blick
Historische Schätzchen rollen am Wochenende über den Nürburgring.
Historische Schätzchen rollen am Wochenende über den Nürburgring.
Thomas Frey/dpa. picture alliance / dpa

Beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring kommen an diesem Wochenende wieder zahlreiche wertvolle Klassiker zusammen. 2025 wurden rund um das Event drei Porsche gestohlen. Die Polizei ist unter anderem deshalb auch 2026 im Einsatz. 

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Wenn beim Oldtimer-Grand-Prix dieser Tage wieder Hunderte historische Renn- und Straßenfahrzeuge über den Nürburgring rollen, werden darunter zahlreiche automobile Schätze von teils sechs- oder siebenstelligem Wert sein. Dass solche Fahrzeuge auch das Interesse von Dieben wecken können, zeigte das vergangene Jahr.
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