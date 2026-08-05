Boliden auf dem Nürburgring
Oldtimer-Grand-Prix: Das bietet das Rahmenprogramm
Historische Rennwagen, Motorsportlegenden und spektakuläre Showeinlagen: Beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring lohnt sich der
Historische Rennwagen, Motorsportlegenden und spektakuläre Showeinlagen: Beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring lohnt sich der Blick auch abseits der Rennstrecke.
Gruppe C / Tim Upietz

Historische Rennwagen, Motorsportlegenden und spektakuläre Showeinlagen: Beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring lohnt sich der Blick auch abseits der Rennstrecke. Besucher erwartet ein umfangreiches Programm.

Lesezeit 2 Minuten
Historischer Motorsport steht beim Oldtimer-Grand-Prix von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. August, zwar im Mittelpunkt. Doch wer den Nürburgring besucht, sollte nicht ausschließlich das Renngeschehen auf der Strecke im Blick haben. Auch in den Fahrerlagern, im Ringboulevard und rund um das Veranstaltungsgelände wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit historischen Fahrzeugen, Ausstellungen, Talkrunden und Begegnungen mit bekannten ...
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